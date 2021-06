Donnarumma, Florenzi: “Decide lui, il Psg mi ha insegnato tante cose”

Alessandro Florenzi, in conferenza stampa, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di trasferirsi al Psg. Questo il suo pensiero

Gianluigi Donnarumma ha ormai scelto: sarà un giocatore del Psg. Decisione giusta per la sua carriera? Alessandro Florenzi, che nell'ultimo anno ha giocato proprio nel club francese, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: "A Gigio nessuno deve dare consigli, la vita è la sua, il lavoro e le decisioni sono le sue. Sceglierà quello che penserà sia la cosa migliore per il suo futuro. Sul PSG posso dire che questo anno mi ha insegnato tante cose: sono entrato in uno spogliatoio di persone e personalità forti. Sono un giocatore migliore e so di essere un giocatore forte". Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma