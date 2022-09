Milan-Dinamo Zagabria, martedì Pioli e Saelemaekers parleranno in conferenza

Mercoledì, Milan e Dinamzo Zagabria si sfideranno. In vista del match di Champions League, Saelemaekers e Pioli parleranno in conferenza stampa

Come d'abitudine, mister Pioli e un giocatore della rosa rossonera parleranno davanti ai giornalisti in vista dell'importante incontro europeo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in vista della partita valida per la seconda giornata della Champions 2022/23 del Diavolo, Alexis Saelemaekers e Stefano Pioli parleranno in conferenza stampa martedì 13 alle 14.30.