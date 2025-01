Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Milan

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Istra, soffermandosi in modo particolare sulla sfida contro il Milan in Champions League. L'ex Juventus, in particolare, ha esaltato i rossoneri ammettendo come abbiano giocatori top. Dopo di che parla anche di Sérgio Conceicao, che definisce bravo e soprattutto un grande amico. Ecco, dunque, le sue parole in merito.