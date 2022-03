Deschamps: “Maignan è in costante miglioramento, è un leader”

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere Mike Maignan

Intervenuto alla vigilia di Francia-Sudafrica, Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese, ha rilasciato delle dichiarazioni su Mike Maignan. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate da 'Le Parisien': "È in costante miglioramento, già a Lille e ora a Milano. È una cosa molto buona. Mike è una forza tranquilla, con qualità atletiche e un buon gioco di piedi. È anche un leader espressivo, il che è un bene per il gruppo". Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>