Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi in particolare su Pierre Kalulu, difensore passato dal Milan alla Juventus. In particolare il noto tecnico ha spiegato come segua da tempo il classe 2000 da diverso tempo, già da quando vestiva la maglia rossonera. E lo segue tuttora che ha firmato per un grande club, come da lui stesso affermato. Poi parla del possibile capitano per le prossime uscite senza Kilian Mbappé e Antoine Griezmann che non sono convocati. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito alla questione.