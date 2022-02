Derby Inter-Milan, Pioli: “Tomori? Non ha più di un minutaggio limitato”

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Inter-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Fikayo Tomori dopo l'infortunio al ginocchio

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Inter-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Fikayo Tomori dopo l'infortunio al ginocchio. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ha fatto un allenamento e mezzo completo con noi. Difficile pensare che possa avere più di un minutaggio limitato. Dal punto di vista dell'operazione è andata benissimo. Il ginocchio non si è mai gonfiato e lui ha lavorato subito. Domani dipende solo dal minutaggio che ha a disposizione". Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi: ecco il suo pensiero sul derby Inter-Milan