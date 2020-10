Derby Inter-Milan, Pioli: “Infortunio Rebic? Prossima settimana decisiva”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni fisiche di Ante Rebic, assente per il derby Inter-Milan. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: “Rebic? Non sarà disponibile per domani e dovrà fare un altro controllo la prossima settimana. E’ stato un infortunio delicato, ha evitato una cosa un po’ più lunga con un intervento. Aspettiamo la settimana prossima per capire i tempi di recupero. Importante la sua assenza? Sì, perché stiamo parlando di un giocatore che è stato determinante in tante partite, attraverso l’attacco in profondità e la collaborazione con Ibrahimovic. E’ un giocatore importante, ma sicuramente ne ho tanti a disposizione”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA INTEGRALE DI STEFANO PIOLI >>>