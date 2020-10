Derby Inter-Milan, Pioli in conferenza e le ultime di formazione

CONFERENZA MILAN PIOLI LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà in conferenza stampa i temi principali di Inter-Milan. La gara, valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, si disputerà domani pomeriggio alle ore 18:00 a ‘San Siro‘. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli in conferenza sulla prossima gara del Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Martinez. A disposizione: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Eriksen, Sanchez, Pinamonti. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Krunic, Tonali, R.Leao, Castillejo, D. Maldini, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli.

