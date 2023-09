Inzaghi punge il Milan in vista del derby: “Thuram ha scelto l’Inter”

Alla ripresa delle ostilità, in campionato, ci sarà il derby Inter-Milan, con entrambe le due squadre prime in classifica in campionato a punteggio pieno dopo tre partite. "Avremo poco tempo per preparare il derby, però è il calcio moderno e ci sono tante variabili come le nazionali. È una gara sempre particolare, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo grande rispetto del Milan, è una squadra ben allenata. Sappiamo tutti com’è finita l’anno scorso e due anni fa", le parole di Inzaghi.