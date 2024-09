Inter-Milan, Inzaghi punge: "Non perdevamo il derby da due anni, quindi ..."

Sul derby Inter-Milan: "I due gol sono due gol che dovevamo evitare, Sommer è stato bravissimo nella gestione della palla e ha preso due gol senza fare parate, i nostri avversari quando si presentano in area sono pericolosissimi. Dovevamo fare meglio di squadra nei due gol, Lucca si è involato verso la nostra porta con due gol di vantaggio, dovremo lavorare meglio in non possesso. Erano quasi due anni che non si perdeva un derby ed erano due anni che non si preparava una gara con certe difficoltà perchè perdere un derby non è come perdere una partita normale".