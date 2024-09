Milan, Fonseca: “Con la Lazio abbiamo avuto la palla. Col Livepool…”

Sulle parole di Pulisic che dice che non ha tenuto palla nella metà campo avversaria: "Abbiamo avuto palla al 50%. Se il possesso è il problema... Vogliamo poi essere pericolosi. Sono d'accordo. Non abbiamo avuto palla in fase offensiva. Voglio avere la palla per creare le condizioni per attaccare al momento giusto e con lo spazio giusto. Creare tanto contro il Liverpool non penso sia facile per nessuno. Abbiamo avuto 4/5 situazioni in cui potevamo fare meglio. Quando siamo arrivati non abbiamo deciso bene. Salah è stato il giocatore che ha creato meno volte la palla. Però quando l'ha fatto ha fatto due tiri e ha preso la traversa. Sono anche le decisioni". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida