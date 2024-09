Milan, Fonseca: “Serve tempo. Non siamo ancora una squadra forte”

Tempo del primo derby della stagione: domani Inter e Milan si sfidano per la gara valida per 5^ giornata del campionato della Serie A 2024-25. Una partita fondamentale per la stagione rossonera. Paulo Fonseca , in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha parlato di tanti temi molto interessanti. Ecco le sue parole sulla mancanza di gioco e sul mercato.

"Posso dare tanti motivi per spiegarlo, ma non voglio trovare scuse. Voglio affrontare ciò che sta succedendo col lavoro. Parlando con i miei giocatori per capire ciò che dobbiamo fare. Abbiamo dei buoni momenti, ma non continuità. Stiamo lavorando, sento che la squadra cresce tutti i giorni. Dobbiamo avere continuità per arrivare dove io voglio. Abbiamo bisogno di tempo. È vero che Abraham è arrivato adesso, non abbiamo lavorato tanto con tutta la squadra... Però non voglio entrare nelle scuse, ma concentrarmi su come dobbiamo lavorare".