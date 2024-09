Milan, Fonseca: “C’è frustrazione, ma siamo uniti. Derby con fiducia”

Se ha visto qualcosa in questi giorni che gli fa dire che questa partita può essere quella della svolta: "Non dico bugie. Quando arrivo qui, il giorno prima della partita è normale di solito. Oggi arrivo qui col Derby, partita difficile. Io arrivo con fiducia anche oggi. Se sento che i giocatori sono tristi, non sicuri, ma non è così... Mi sarebbe piaciuto se aveste visto la settimana di lavoro. Non posso arrivare qui e trasmettere qualcosa che non si fiducia. Questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. È la verità. Perciò vado alla partita con fiducia. Per questo ho fiducia nel futuro. I giocatori, il lavoro e l'atmosfera mi danno fiducia". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida