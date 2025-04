Se è motivo di stimolo o pressione: "Tante componenti. Le grandi squadre provano ad arrivare in fondo per ogni competizione. Noi abbiamo questo. Loro sono in corsa per tutto, dimostra quando sono forti. Noi guardiamo a questa partita, fondamentale, vogliamo essere in finale e vogliamo regalare ai tifosi la gioia di un trofeo. Ma per farlo bisogna fare una grande partita domani. Ogni partita è diversa. La mia sarà la quarta volta contro di loro quest'anno, ma ogni partita ha vita propria. La vita dipende da cosa facciamo noi. Vogliamo essere competenti e vogliamo vincere". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, il derby dei nervi saldi: rossoneri ancora imbattuti nella stracittadina >>>