Dembele esalta Giroud: “Uomo chiave, è sempre stato decisivo” | News

Olivier Giroud sta vivendo un periodo davvero incredibile. Non solo tanti gol con il Milan, l'attaccante francese si è ritagliato uno spazio in prima pagina dopo la grande partita contro l'Australia condita da due gol. A tal proposito Ousmane Dembele ha parlato proprio di Giroud in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell'attaccante francese del Barcellona: "È un bravo ragazzo, va d’accordo con tutti. Fa molto bene ed è un uomo chiave del nostro gruppo. Ogni volta che è stato chiamato è sempre stato decisivo. È un grande orgoglio, siamo molto contenti per lui". Leao come Kessie: il portoghese potrebbe rimpiangere il Milan.