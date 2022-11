Cremonese-Milan, Alvini: “Vogliamo essere all’altezza della gara”

Massimiliano Alvini, tecnico grigiorosso, ha parlato di Cremonese-Milan nella conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Massimiliano Alvini, tecnico grigiorosso, ha parlato di Cremonese-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023, nella conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue dichiarazioni, dunque, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Cremonese-Milan, parla Alvini in conferenza stampa — Su Cremonese-Milan: "Giocare la partita di domani è prima di tutto un piacere per Cremona, che riceve una squadra come il Milan. Vogliamo essere all'altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo. È questo il percorso che voglio fare".

Sugli assenti di domani allo 'Zini': "Non ci saranno Ionuț Radu, Cyriel Dessers che ha ancora a che fare con la contusione avuta contro l'Udinese e Santiago Ascacíbar per il problema accusato prima della sfida di Salerno. Abbiamo un problema con Luka Lochoshvili, che contro la Salernitana ha preso una botta cadendo sulla panchina".

Sulla gara che si aspetta: "Domani giochiamo contro una grandissima squadra, è logico per noi domani giocare in modo diverso dal punto di vista tecnico-tattico. Non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. La vittoria non è arrivata per questo. In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una punta o due".

Sulle emozioni per la partita di domani: "Il mio focus è sul migliorare i difetti che abbiamo mostrato sin qui. Arriveremo alla vittoria se saremo bravi a farlo, che a volte significa anche accettare di buttare via una palla".

Sulla zona salvezza che dista solo tre punti: "Non sono mai stato tranquillo in 22 anni di carriera. Come posizione credo fortemente che a giugno la Cremo con Alvini si salverà. In rosa ci sono tanti giocatori nuovi e stranieri, la loro crescita passa nel dettagli e nei particolari".

Su cosa si aspetta dai suoi giocatori: "Mi aspetto che i miei giocatori giochino da squadra, perché senza quella non vai da nessuna parte. La partita di domani contro il Milan è qualcosa di fantastico, ma se si scende in campo come singoli loro ti sbranano".

Sul Milan che ha vinto soffrendo contro lo Spezia: "Il Milan è forte mentalmente, ha un'idea di gioco fantastica e viene da un processo di crescita fantastico. Ogni partita può nascondere degli episodi e lasciare delle tracce, lo Spezia ha un allenatore bravo e anche noi vogliamo essere all'altezza della gara".

Sul Milan che giocherà senza Theo Hernández: "La catena sinistra del Milan è tra le più belle d'Europa. Per noi allenatori è fonte di studio. Possiamo andare come avevano fatto con il Napoli, oggi abbiamo visto chi c'è disponibile e chi no, domani valuteremo".

Sullo 'Zini' sold out per Cremonese-Milan: "Lo 'Zini' sold out è bello per tutta la città, sarebbe fantastico regalare un risultato alla tifoseria e domani sera faremo di tutto per mettere il Milan in difficoltà. Ce la giocheremo da Cremo, daremo tutto". Milan, individuato il centravanti del futuro: le ultime di mercato >>>