Cremonese-Milan, Alvini: “Grande partita, ma Carnesecchi ci ha salvato”

Massimiliano Alvini, tecnico grigiorosso, ha parlato in conferenza al termine di Cremonese-Milan, gara del 14° turno della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

L'allenatore grigiorosso Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 14^giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Zini'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla volontà della squadra: "La squadra ci ha messo voglia, passione e idee per rendere difficile la vita a loro. Merito ai calciatori. Merito ai ragazzi. Abbiamo messo questa voglia anche l'ultima volta, riprendendo la partita su un campo difficile e con una squadra in salute. Oggi buona lettura nello sporcare la partita e nel farli palleggiare lentamente. Poi la loro qualità e alcune situazioni ci hanno portato a essere più bravi che in altre partite quando Carnesecchi ha salvato tutto. Però abbiamo fatto una grande partita, merito ai calciatori".

Se sperava di segnare in contropiede e sull'atteggiamento difensivo: "Stiamo più bassi perché loro hanno più qualità. Concedere campo a certi giocatori significa prendere giocate di qualità. Dobbiamo crescere e fare conoscenze da questo punto di vista. Ma non sempre, dipende dalle partite. Oggi avremmo fatto più fatica se fossimo stati alti perché ti azzanna il Milan, ti prende nell'uno contro uno, quindi siamo stati più bassi perché i duelli non li vinci con loro. Lettura straordinaria dei ragazzi. Mi è passata per la testa l'idea di vincerla. Purtroppo avevo fatto tre cambi insieme per cambiare il ritmo al 60'. Stavamo soffrendo e tre cambi sono stati importanti. Poi ne ho fatto un altro e l'ultimo è stato di Valeri, ma avevo pensato di alzare il baricentro per provare a vincere, ma se avessimo perso sarei stato un pazzo. Poi loro hanno comunque avuto l'occasione per vincerla, ma onore ai ragazzi".

Sulle carenze offensive e su Carnesecchi: "Portiamo a casa un punto importante e significativo, contro i Campioni d'Italia, una grande squadra. Il nostro campionato è questo. Abbiamo bisogno di qualche gol, ci manca la vittoria. Sono certo che col lavoro e col recupero di alcuni giocatori, perché loro ne avevano fuori, ma noi anche, faremo vittorie che possono portarci alla salvezza. In questo momento abbiamo un difetto lì e in alcuni gol che prendiamo. Stiamo lavorando per migliorare. Carnesecchi diventerà il miglior portiere italiano, siamo fortunati. Guarito dall'infortunio, deve solo lavorare. È sul pezzo".

Sul punto importante in vista della prossima: "Se sei mediocre non lo valorizzi giocando male la prossima. Diamo il massimo e questo punto ci dà la consapevolezza di essere nel campionato e giocarci le nostre carte. Va valorizzato il punto".

Sulla sosta in un momento positivo: "Delle ultime dieci ne abbiamo pareggiate sette. Ci manca solo la vittoria. Stiamo bene, merito dei calciatori che si stanno conoscendo. C'è l'anomalia della sosta, la prendiamo. Preferivo guardare l'Italia al Mondiale, ma va sfruttata a favore. Ogni squadra lavorerà per fare il massimo. Non so come sarà. Non ci sto pensando, penso solo a venerdì. Partita fondamentale di questi quattro mesi".

Sul gruppo: "Mai avuto dubbi, atteggiamento sempre avuto. Il modo in cui la squadra è sul pezzo c'è sempre stato. Quando arrivano giocatori stranieri li devi adattare, arrivano all'improvviso e non capiscono la realtà del campionato. Questo percorso sta dando risultati. Sappiamo cosa vogliamo. Stiamo lavorando, mancano alcune cose e vogliamo ottenerle".