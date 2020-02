Coronavirus, Sarri: “In Italia più casi perché più controlli, il problema è europeo”

ULTIME NEWS – Maurizio Sarri, interpellato in conferenza stampa pre Lione-Juventus sul coronavirus, non le ha mandate a dire ai giornalisti francesi e ha messo in chiaro la sua posizione. Ecco le sue parole: “Da questo punto di vista, il virus è un problema europeo e non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, ci sono dei positivi. In Francia ne avete fatti 300 e ce ne sono meno. Se ne aveste fatti quanti noi, ne avreste quanti noi. I tifosi hanno il diritto di essere qui”. Intanto la Juventus non molla Gianluigi Donnarumma: pronta un’offerta monstre per convincerlo, continua a leggere >>>

