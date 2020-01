Coppa Italia – Verso Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Caldara ci sarà utile”

NEWS ATALANTA – Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, soddisfatto del ritorno a Bergamo di Mattia Caldara, prelevato nei giorni scorsi in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dal Milan. Queste le dichiarazioni di Gasperini su Caldara in occasione della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Atalanta, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia.

“Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato. Anche se non mi aspettavo così presto. Perché lui è comunque un prodotto di Bergamo, è qui da sempre e questa è la sua casa. Sicuramente ci sarà molto utile”. Intanto, in casa Milan, si è presentato il suo sostituto, Simon Kjaer, proveniente proprio dalla ‘Dea‘. Per conoscerlo meglio, continua a leggere >>>

