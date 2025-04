Coppa Italia, derby Inter-Milan: oggi conferenza stampa di Conceicao

Domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025. Si partirà dall'1-1 dell'andata, in virtù dei gol segnati da Tammy Abraham per il Milan e dall'ex Hakan Çalhanoğlu per l'Inter.