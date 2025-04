Coppa Italia, derby Inter-Milan: niente conferenza stampa per Inzaghi

Domani, mercoledì 23 aprile , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan , semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 . Si partirà dall' 1-1 dell'andata, in virtù dei gol segnati da Tammy Abraham per il Milan e dall'ex Hakan Çalhanoğlu per l' Inter .

L'allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, non terrà la conferenza stampa di presentazione della partita oggi, contrariamente a quanto fatto tre settimane fa, in occasione del primo derby. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola. Motivo? Un segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco.