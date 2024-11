Milan, Fonseca: “A volte i problemi nascono con le partite. Per esempio…”

Si torna subito in campo. Il Milan, dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, giocherà domani a San Siro contro l'Empoli. Una partita da vincere assolutamente per i rossoneri, vista già il distacco ampio con le prime in campionato. Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Le parole sui problemi della squadra.