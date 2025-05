Conceicao risponde a Capello: “Ogni partita conta, non giochiamo a caso”

Conceicao replica a Capello: "Non devo gestire niente, abbiamo sempre responsabilità"

"Non devo gestire niente, noi non è che non giochiamo per niente. Ogni giorno abbiamo responsabilità di indossare questa maglia. Anche per chi vede le partite. Dobbiamo dimostrare qualità e di essere diversi da come siamo stati. Stiamo lavorando. La gestione che gli altri pensano non mi dice niente. Capello lo rispetto molto, lui dice così, ognuno ha il suo pensiero. Noi scegliamo l'11 per iniziano, ma la partita non è solo degli 11 che iniziano. Pensiamo partita per partita".