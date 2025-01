Como-Milan, Conceicao parlerà in conferenza stampa? Ecco le ultime

Quando ci sono partite di campionato infrasettimanali, spesso l'allenatore non parla in conferenza stampa. Proprio per questo motivo, Sergio Conceicao non parlerà nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, che venerdì ha pareggiato in casa della Lazio (1-1). Tra le fila dell'avversario del Milan di domani, ci sono 3 ex rossoneri: Patrick Cutrone, Pepe Reina e Simone Verdi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Caccia all’attaccante: si fa largo un nome (quasi) insospettabile >>>