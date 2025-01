Como-Milan, Conceicao non parlerà alla vigilia della partita | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani, martedì 13 gennaio non si svolgerà la conferenza di Conceicao per Como-Milan

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani, lunedì 13 gennaio non si terrà la conferenza stampa di mister Conceicao in vista del match di Serie A del Milan contro il Como previsto per martedì1 4 gennaio presso lo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como, alle ore 18:30. La squadra ha giocato ieri sera contro il Cagliari e dovrà sfruttare al massimo tutte le opportunità per prepara al meglio la partita che vale per il recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-25. LEGGI ANCHE: Milan, problema attaccante evidente. Serve un segnale dalla società