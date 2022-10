Pioli: “De Ketelaere? Non andiamo sui singoli. Il girone non conta adesso”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Chelsea-Milan, 3^ giornata del Girone E di Champions League

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

E' una sconfitta figlia delle assenze? "Non contano le assenze. Semplicemente dovevamo fare meglio, il livello degli avversari era alto e noi dovevamo fare meglio. Dopo i primi 20' buoni, abbiamo iniziato a cercare delle giocate che non c'erano e non siamo riusciti a fare ciò che volevamo".

Il girone si complica adesso? "Il girone non conta adesso, vogliamo rispondere subito alla prossima, vogliamo fare punti già dalla prossima a Milano ancora col Chelsea e non puntare tutto sulle ultime due".

E' mancata personalità? "No, non credo. Serve giocare bene e noi non ci siamo riusciti. Il Chelsea non ha fatto grande pressione, potevamo palleggiare meglio, prendere campo e dominare maggiormente la partita. Poi le qualità del Chelsea le conosciamo tutti, ma non è stato un discorso di qualità. Solo bisognava giocare meglio a pallone".

Da cosa nasce la sconfitta? "Da una serata non ottimale. Abbiamo gestito male molti palloni, regalandoli spesso agli avversari. Abbiamo fatto poco per quelle che sono le nostre qualità, non c'è altro se non una giornata in cui dovevamo essere molto più lucidi. Non ci siamo riusciti, poi loro hanno preso fiducia e si sono sciolti".

Cosa comporta questa sconfitta? "La sconfitta pesante ci deve tirare fuori subito una reazione forte. Fa male, ma deve darci ancora più determinazione ed attenzione nel preparare la gara con la Juventus. I cambi li ho fatti per far rifiatare qualcuno e per dare minuti a chi è rientrato".

Come ha visto De Ketelaere? "La reazione ci sarà sicuramente, conosco il gruppo che alleno. Volevamo un'altra prestazione, non esserci riusciti è un dispiacere ma ci farà preparare al meglio la prossima. Su CDK dico che non dobbiamo andare sui singoli, serve guardare la squadra che non ha fatto bene e quindi inciso anche sulle giocate dei singoli".