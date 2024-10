Milan, Conte: “Mi volevano i capi ultras? Non conosco queste persone”

Come riporta La Repubblica, oltre al vasto materiale probatorio raccolto per sostenere l’accusa, nelle centinaia di pagine del provvedimento emergono ulteriori dettagli che mettono in luce i legami tra gli ultras e i due club, i quali subiscono forti pressioni anche sul fronte sportivo. Questo è chiaramente illustrato da un'intercettazione tra Luca Lucci e Giancarlo Capelli, noto come il "Barone", in cui Lucci consiglia a Capelli di non supportare De Zerbi, poiché lui e altri stanno facendo pressioni per Antonio Conte: "Ma Barone... stiamo spingendo per Conte... sto trattando da quattro giorni con il Milan e tu parli di De Zerbi?".