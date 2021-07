Cairo: “Belotti? Il Milan lo cercò nel 2017, lui non rimase indifferente”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell'interesse del Milan per Andrea Belotti nell'estate del 2017. Questo il suo racconto

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell'interesse del Milan per Andrea Belotti nell'estate del 2017. Queste le dichiarazioni all'interno della conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric: "Lo ha detto Juric, è stato un top player anche se nell'ultimo periodo non è stato al top. Da sei anni è con noi, ho sempre cercato di portarlo in palmo di mano anche quando facemmo il rinnovo con clausola. Ci tenevo perché potesse avere nei 100 milioni di clausola; un riconoscimento in Italia e all'estero. Un giorno andai a Madrid a cena con Florentino Perez, mi raccontava che stava rinnovando il contratto a Kroos e aveva messo una clausola, io gli risposi parlando di Belotti. Il Gallo non era ancora così conosciuto, appena parlo della clausola da 100 milioni Perez rimase sbalordito. Con Belotti parlai bene della clausola, gli chiesi se gli pesasse, e lui mi rispose di no, 'io gioco a calcio' mi disse. E fece un grande campionato. Racconto questo per dire il mio attestato di stima per Belotti, che è massimo. Nel 2017 lo cercò il Milan e lui non era indifferente, il Milan è il Milan anche se lui era molto legato al Toro. Tornando a lui, ho un'assoluta stima: è un ragazzo perbene, un grande bomber. È importante, soprattutto adesso in un momento in cui c'è un'aria e una volontà di rifare le cose in un certo modo, che ci sia adesione totale al progetto".