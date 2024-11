Cagliari-Milan, Nicola: “Riva sarebbe orgoglioso di noi”

Se è felice per una gara giocata così: "Oggi la gara è stata emozionante. Il Milan va in ogni campo per giocare ed il Cagliari ha accettato il confronto. e'0 chiaro che si può storcere il naso per i 3 goal subiti, ma la nostra umiltà ci aiuta ad avere equilibrio mentale".

Perchè Sherri e non Scuffet: "Ha fatto bene alcune cose, altre meno. Ho l'esigenza di avere una rosa al top sotto l'aspetto mentale. Non posso fare i calcoli su un numero definito di giocatori. alcuni hanno dei periodi in cui possono fare la differenza. La nostra mostra rispetto per ogni membro della rosa, e questo è fondamentale. Scuffet ha fatto bene, ma aveva consumato molte energie. Il risultato di oggi? Beh, ha fatto la differenza il duello tra Zappa e Leao. Oggi il ragazzo ha dimostrato quella FACCI MANNA (faccia tosta, ndr) che cerchiamo".

Sulla deviazione di Viola sul tiro di Zappa: "Non si è accorto della sua posizione, ma l'istinto è quello. Abbiamo comunque creato sette occasioni da goal, realizzati 5, di cui 2 annullati, e per me è importante. Leao? Giocatore fantastico, riesce ad alternare ambo le fasi in maniera egregia".

Sulla partita giocata con grande pressione offensiva: "Si, ho provato a prendere il Milan da vicino, ma stando attenti ai giocatori centrali del Milan che hanno l'opportunità di effettuare dei lanci lunghi e precisi. Poi è chiaro che dobbiamo migliorare certi aspetti: bene fare tre goal, ma meno prenderne tre".

