Cagliari-Milan, Di Francesco: “Se penso ai rossoneri…” | News

Ultime Notizie Cagliari-Milan: le parole di DI Francesco

MILAN NEWS – Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di Francesco si è soffermato ovviamente sulla sfida di lunedì contro il Milan.

"Se penso al Milan mi metto le mani nei capelli. Penso a lavorare, vorrei dare maggiore continuità anche coi giocatori idonei. Il tempo è tiranno, spero che i risultati possano arrivare da lunedì. Mi è successo in passato di essere in difficoltà, spero che possa accadere di nuovo. Mi ricorda il primo anno al Sassuolo, ci abbiamo messo un po' a costruire. Adesso il Sassuolo, grazie anche al sottoscritto, è cresciuto. Dobbiamo essere bravi a mantenere lucidità".