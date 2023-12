Borussia Dortmund, Terzic: “Il PSG sa che noi domani vogliamo vincere”

Edin Terzic , allenatore del Borussia Dortmund , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il PSG , valevole per l'ultima giornata della Champions League 2023/2024 . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Edin Terzic in conferenza stampa

"Loro sanno che hanno bisogno di una vittoria per avanzare con certezza alla fase a eliminazione diretta. Ma sanno anche che noi vogliamo vincere. Siamo in girone in cui il terzo e il quarto possono ancora qualificarsi, sarà emozionante fino alla fine. Abbiamo visto che forza e qualità ha l'avversario. Ma abbiamo anche visto che hanno avuto problemi a difendere e a chiudere gli spazi, soprattutto in trasferta. Giocheremo contro in Champions League davanti a 81.000 spettatori. Questa è una motivazione sufficiente per dare tutto domani".