Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “Theo Hernandez sta facendo bene”

Siamo alla vigilia di una sfida molto importante. Il Milan si prepara per la seconda gara di Champions League 2023/24: dopo il pareggio per 0-0 contro il Newcastle, Il Diavolo vola in Germania per affrontare il Borussia Dortmund. Prima dalla partita ha parlato anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli. Ecco le sue parole su Theo Hernandez che secondo il giornalista che ha fatto la domanda, non starebbe giocando al meglio.