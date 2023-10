Borussia Dortmund-Milan, Pioli: “Partita che pesa, ma non decisiva”

Siamo alla vigilia di una sfida molto importante. Il Milan si prepara per la seconda gara di Champions League 2023/24: dopo il pareggio per 0-0 contro il Newcastle, Il Diavolo vola in Germania per affrontare il Borussia Dortmund . Prima dalla partita ha parlato anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli . Ecco le sue parole su un possibile pareggio nella sfida di domani.

"Noi dobbiamo fare il nostro meglio per giocare la partita. Poi mancheranno altre partite, è un match che peserà ma non sarà decisivo. Giochiamo contro una squadra che in Champions, in casa, non perde da due anni. Cercheremo di dare il massimo". LEGGI ANCHE: Le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Borussia-Milan di Champions