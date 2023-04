Bologna, Thiago Motta: “Milan? Squadra forte. Sulle assenze…”

Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta. Ecco le sue parole anche sulla prossima sfida contro il Milan , riportate da Tuttomercatoweb.

Sul Milan : "Fino ad oggi sì, è la vittoria più bella. Non è per niente facile venire a Bergamo e giocare contro l'Atalanta. Oggi abbiamo fatto molto bene tutte le fasi del gioco, credo sia la miglior partita del Bologna in questo campionato. Ora dobbiamo continuare, abbiamo due giorni per staccare la testa e recuperare le forze. Poi penseremo al Milan, una squadra forte: cercheremo di affrontarla al massimo".

Sulle assenze contro il Milan: "Sansone ha fatto bene, non solo per il gol. Zirkzee anche è entrato molto bene, devono dare sempre l'aiuto alla squadra. Per le assenze avremo tempo per pensarci e come potremo affrontarla. La affronteremo come al solito".