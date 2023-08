Bologna, Thiago Motta: “Dominguez sarà il nostro capitano contro il Milan”

"Con Nico molto bene, sarà il nostro capitano contro il Milan, sta bene si sente bene, ieri abbiamo parlato per affrontare al meglio il Milan e lui è sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per se stesso e per la squadra. Per il rinnovo chiedete a lui. Il ragazzo sta alla grande". LEGGI ANCHE: Milan, Lukaku ha aperto al trasferimento, ma... >>>