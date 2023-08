Bologna, Thiago Motta: “La società deve aiutarci ad alzare il livello”

Thiago Motta , tecnico del Bologna , che sarà la prima avversaria del Milan in Serie A , ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l' AZ Alkmaar , chiedendo un aiuto alla società. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Sulla squadra: “Abbiamo visto dei ragazzi coraggiosi, sono stati fantastici e hanno dato il massimo. Ma hanno bisogno di alzare il livello, e serve un aiuto della società da questo punto di vista, non ho bisogno di ripeterlo. Al momento non è cambiato nulla da parte della società, ripeto che serve un aiuto non tanto per completare la rosa quanto per alzare il livello”.