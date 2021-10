Bologna-Milan, Pioli: “Ibrahimovic o Giroud? Devo ancora decidere”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa di Milanello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan. Il tecnico si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: "Ibrahimovic ha bisogno di giocare e allenarsi. Si allena da una settimana. Il minutaggio sarà in crescendo, ma devo decidere chi far partire dal primo minuto tra lui e Giroud". Ecco le altre parole dell'allenatore in conferenza stampa.