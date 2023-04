Bologna-Milan, Pioli: “Due rigori, ma approccio inaccettabile”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio Dall'Ara. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'ottima prestazione: "Molto sta nel mancato approccio. Prendere un gol così non deve succedere. Però non doveva succedere. Dovevamo essere noi a comandare la partita, così come abbiamo fatto. Abbiamo creato difficoltà a una squadra che ha sempre fatto ottime prestazioni. Abbiamo creato difficoltà più di altre volte. Quando perdi energia e lucidità ci manca il guizzo finale".

Sugli episodi: "C'erano due rigori. Nel primo tempo su Rebic e nel secondo tempo, per dinamica, era da fischiare. Forse gli arbitri conoscono meglio il regolamento, ma non avendo giocato leggono meno la dinamica. Perché siamo tutti saltati... Si vedeva. No

PM - Sull'approccio spesso sbagliato: "Giusta domanda. Abbiamo parlato sempre dei nostri errori. Dobbiamo migliorare di nuovo. Siamo stati fortunati mercoledì, ne parleremo subito domani mattina. Per la squadra che siamo, non possiamo rivivere queste situazioni".

Sul VAR a chiamata: "Lascio queste situazioni a chi deve decidere. Se ci fosse stata l'avrei chiesta, forse più nel primo tempo. Se un attaccante si prende un vantaggio, la dinamica dice che il difensore ha preso altro. Noi pensiamo a determinare ciò che possiamo. Non posso che essere soddisfatto della voglia, della qualità e della determinazione. Purtroppo è un peccato perché nelle ultime due meritavamo di più".

Su Pobega e su Adli tenuto ancora fuori: "Pobega ha fatto molto bene, era già una scelta importante e un titolare. Per me i titolari sono venti. Adli sta facendo bene, ma ce ne sono tanti nel suo ruolo e ho scelto Brahim Diaz, ha la brillantezza per farci vincere. Stava per riuscirci".