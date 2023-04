Milan, Pioli: “Non possiamo rivivere queste situazioni”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio Dall'Ara. Ecco un estratto delle sue parole.

PM - Sull'approccio spesso sbagliato: "Giusta domanda. Abbiamo parlato sempre dei nostri errori. Dobbiamo migliorare di nuovo. Siamo stati fortunati mercoledì, ne parleremo subito domani mattina. Per la squadra che siamo, non possiamo rivivere queste situazioni".

Sull'ottima prestazione: "Molto sta nel mancato approccio. Prendere un gol così non deve succedere. Però non doveva succedere. Dovevamo essere noi a comandare la partita, così come abbiamo fatto. Abbiamo creato difficoltà a una squadra che ha sempre fatto ottime prestazioni. Abbiamo creato difficoltà più di altre volte. Quando perdi energia e lucidità ci manca il guizzo finale".