Bologna-Milan, Italiano: “De Silvestri può tenere chiunque. Calabria…”

Per cosa gioisce: "Prestazione in primis. Abbiamo preparato una doppia partita questa settimana, quella di oggi e quella contro il Cagliari. Era un recupero, avevamo voglia di aggiungere punti alla nostra classifica e ci siamo riusciti: grande prestazione, vittoria meritata, creato tanto e concesso poco. Sono felice per la reazione dei ragazzi, non commettiamo errori soprattutto in casa e questo carattere ci permette rimonte importanti. Il Milan è una grande squadra, con talento, velocità, campioni e se vanno sopra poi ti castigano se cerchi di recuperare. Noi siamo stati bravi".