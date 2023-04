Bologna-Milan, Motta: “Se quelli sono rigori, chiudiamo tutto”

Sul primo tempo poco propositivo e gli episodi: "Tutti dicono che ci sono due rigori. No, non entriamo in questo gioco perché non mi piace. La mano non può sparire. La prossima volta mettiamo le mani in tasca. Poi la palla tocca prima il corpo e poi il braccio. Non mi piace parlare di questo. Bella partita, con due squadre che hanno giocato bene. Se il contatto di Rebic diventa rigore chiudiamo tutto e andiamo a casa. Non parliamone. Se siamo onesti, nessuno può dire che c'erano. Abbiamo giocato una buona partita, complimenti a loro, che sono un'ottima squadra e lo stanno dimostrando. Loro nel primo tempo hanno fatto meglio e dobbiamo migliorare senza abbassarci. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio perché siamo stati meglio in campo, abbiamo alzato la squadra. Pareggio giusto, non entriamo in questo episodio".