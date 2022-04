Bologna-Inter, Sansone: “Dispiace per Radu, ma è stato bello…”

Nicola Sansone ritorna sul gol segnato in Bologna-Inter dopo l'errore del portiere nerazzurro Ionut Radu. Queste le dichiarazioni

Nicola Sansone è ritornato sul gol segnato in Bologna-Inter dopo l'errore di Ionut Radu. L'attaccante rossoblù ha approfittato dell'errore del portiere nerazzurro per mettere in porta il gol del definitivo 2-1, che ha permesso al Milan di conservare il primo posto in classifica in Serie A. Queste le dichiarazioni nel suo intervento in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Sto bene anche se sono partito spesso dalla panchina e sicuramente questo mi dispiace. In campo mi trovo bene con Arnautovic".