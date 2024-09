Bayer Leverkusen-Milan, il giornalista accenna all'Oktoberfest: risposta stizzita di Xabi Alonso

"Se andrei all'Oktoberfest in caso di vittoria contro il Bayern Monaco? Secondo voi? Martedì abbiamo una partita contro il Milan. Non abbiamo tempo, ovviamente non è nella nostra testa. Torneremo ad allenarci domenica mattina a Leverkusen per preparare la prossima partita. Abbiamo una settimana importante, molto importante per noi".