Bayer Leverkusen-Milan, Xabi Alonso: “Non sono preoccupato perché …”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bayern Monaco in campionato, in vista anche dell'impegno in Champions League contro il Milan. Lo spagnolo innanzitutto si è giustificato spiegando che solitamente la sua squadra non ha quella proposta di gioco e che contro i rivali in Bundesliga è andata anche bene. Non solo perché poi ha spostato l'attenzione sul problema in attacco, ammettendo di non essere comunque preoccupato. Stesso discorso vale anche per la fase difensiva. Ecco, dunque, le sue parole.