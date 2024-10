Bayer Leverkusen-Milan, Xabi Alonso ‘snobba’ i rossoneri: le sue parole fanno discutere

Bayer Leverkusen-Milan, Xabi Alonso: "Non ero preoccupato. Vi spiego ..."

Sugli zero gol subiti in Champions: "Sappiamo che difendiamo bene, in Champions non abbiamo concesso in queste due prime partite, un po’ per la mentalità che abbiamo in questa competizione. Sappiamo di dover lottare, oggi contro il Milan è stato un esempio".