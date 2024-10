Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: “L’arbitro ha sbagliato tutto. Okafor …”

Sui cambi: “Perché ho tolto Abraham per mettere Morata e non un centrocampista? Ho avuto la tentazione, ho tolto Abraham perché non era al top. Poi ho pensato di togliere un mediano per mettere Okafor, il problema è che era un momento ottimo per la squadra che giocava vicino alla loro porta. Okafor non è un attaccante d’area ma di profondità, per cui per me è stato meglio far restare in campo Loftus e non mettere Okafor”.