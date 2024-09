Milan, Leao: “Il derby? Il mio obiettivo era vincere, non importava come”

Intervenuto in conferenza stampa, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha presentato la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen

Intervenuto alla consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen , Rafael Leao , attaccante del Milan , ha presentato la sfida alla squadra tedesca. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sul derby vinto e sul modulo: "Contro l'Inter era una partita da vincere, non importava come. Erano due anni che non vincevamo un derby e il mio obiettivo era solo quello di vincere. Con questo modulo siamo più compatti, siamo più squadra. Diamo poche occasioni e anche io mi trovo meglio a difendere così. Tutti si sentono bene con questo modulo".