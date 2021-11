Atletico Madrid-Milan, Pioli: “E’ l’ultima occasione per restare in Champions”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico-Madrid. Ecco cosa ha detto

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan. Il tecnico ha parlato della preparazione della gara: "Stamattina abbiamo fatto il video come facciamo di solito nel pre partita e abbiamo analizzato le caratteristiche individuali e le giocate degli avversari, che conosciamo bene avendoci giocato poco tempo fa. Dare stimoli è semplice stavolta. L'avversario è forte ed è l'ultima occasione per restare in Champions".