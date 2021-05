Atalanta-Milan, Pioli: “Settimana di concentrazione, emozione, tensione”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Atalanta-Milan di domani sera rivelando come è stata vissuta la settimana a Milanello

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando della settimana trascorsa dal Milan dopo il pareggio interno contro il Cagliari, Pioli ha detto: "E' stata una settimana particolare: sicuramente sì. Fino a mercoledì la delusione era presente. Poi l'abbiamo trasformata in concentrazione, emozione. C'è una miscela di sentimenti dentro di noi, così come un po' di tensione come è giusto che ci sia. E' la settimana migliore possibile: abbiamo fatto di tutto per preparare al meglio la partita". Leggi qui le dichiarazioni complete di mister Pioli >>>