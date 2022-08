Atalanta-Milan, Pioli sugli infortunati: “Krunic è l’unico indisponibile”

Stefano Pioli, alla vigilia di Atalanta-Milan, ha risposto alla doppia domanda avanzata dal nostro inviato a Milanello Stefano Bressi. L'allenatore rossonero, innanzitutto, ha spiegato perché la squadra ha attaccato di più sulla destra che sulla sinistra in occasione dell'esordio in Serie A contro l'Udinese. Infine ha parlato della situazione infortunati, svelando l'indisponibilità di Rade Krunic. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.